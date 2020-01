Bénin CEO Awards 2020 : 10 chefs d’entreprise distingués pour leurs impacts socio-économiques

Annoncée pour se tenir le samedi 11 janvier 2020, la 1ère édition de la soirée de gala destinée au «BENIN CEO AWARDS» a été concrétisée à l’hôtel «Novotel» en présence de grands décideurs économiques du public comme du privé. Occasion pour l’initiateur de l’évènement, Ulrich Adjovide procéder à la distinction de dix (10) chefs d’entreprise ayant impacté la vie socio-économique du Bénin.

Célébrer l’excellence managériale des chefs d’entreprise ayant fortement impacté la vie socio-économique du Bénin au titre de l’année 2019. C’est l’objectif visé par le PDG du groupe, Empire, Ulrich Adjovi à travers l’organisation de la 1ère édition de soirée de gala destinée au «BENIN CEO AWARDS».

Pour cette édition, au total 10 chefs d’entreprise ont été distingués dans divers secteurs d’activités, et ce, suivant différents critères. Il s’agit entre autres, de Charlemagne Andoche Amoussou de Lolo Andoche (Best CEO Impact Culture et Mode) ; Stephen Blewett de MTN Bénin (Best CEO Entreprise privée pourvoyeuse d’emplois et œuvrant au Bien-Etre du personnel) ; Abdel Hakim Amzat de Laha Production (Best CEO Production Audiovisuelle et Cinéma) ; Komi L. Noulekou de Ecobank (Best CEO Banque œuvrant pour l’inclusion financière) et Sébastien Y., Manager, de la Sobebra (Best CEO Compagnie industrielle et éco citoyenne).

A cette liste s’ajoutent Virgile Toffodji, directeur général de MTN Mobile Money, distingué dans la catégorie «Best CEO Solutions de paiement électronique» ; Valéry Alapini de “Les Bagnoles Motors”pour le «Best CEO Transport et automobile» ; Hervé Zongo de CMA-CGM Bénin, gratifié «Best CEO Entreprise de consignation maritime» ; Tony Chagoury de La Roche reconnu «Best CEO Entreprise fournisseur de matériaux de construction» et Elim Name de Mikem Technologie, sacré «Best CEO Solutions technologiques et meilleurs services numériques».

Servir son entreprise et servir le Bénin Dans son discours, tout en rappelant l’objectif de cet évènement qui est de porter au grand jour les meilleurs chefs d’entreprise ayant influencé la croissance économique du Bénin, le promoteur de l’évènement s’est fait le devoir de reconnaître les mérites du gouvernement Talon pour les nombreuses réformes opérées dans le secteur de l’économie béninoise.

«A travers nos rêves, nos combats, notre sagesse, notre ignorance, notre détermination, nos échecs, et nos victoires, à travers tout ça et

bien plus encore, nous interagissons les uns avec les autres», a-t-il clamé pour davantage justifi erles trophées «Bénin CEOAWARDS».

Présent à l’occasion, le Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi n’est pas resté sans mot dire. Remerciant Ulrich Adjovi pour l’initiative, «le président Patrice Talon l’a dit et je voudrais le citer : que pris individuellement, les béninois sont remplis de talents et de dynamisme. Monsieur Adjovi en donne bien l’illustration», a-t-il confié avant d’ajouter que «depuis trois ans, notre pays, sous le leadership du président Talon, vit une accélération, une transformation accélérée, et ceci sur tous les plans, avec un focus de faire en sorte de positionner notre pays comme un pays phare, un pays où il plait aux chefs d’entreprises, d’ici et d’ailleurs, d’investir et de gagner beaucoup d’argent».

