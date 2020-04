Bénin – Communales 2020 : la Cour suprême valide la candidature de Luc Atrokpo à Cotonou

Le gouvernement, en conseil des ministres ce mercredi 22 avril 2020 a habilité la Cena et la Haac pour délivrer aux acteurs impliqués, les autorisations d’entrée et de sortie du cordon sanitaire dans le cadre de l’organisation et du déroulement des élections communales et municipales fixées au 17 mai 2020.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique Sacca Lafia, après avoir présenté en Conseil des ministres, le point des préoccupations relatives aux besoins de mobilité des personnels de la Commission électorale nationale autonome (Cena), des professionnels des médias ainsi que des candidats et autres acteurs politiques qui doivent se rendre dans les circonscriptions électorales, le gouvernement a décidé d’habiliter la Cena et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (Haac) à délivrer dans les limites de leurs prérogatives respectives, les autorisations d’entrée et de sortie du cordon sanitaire aux concernés.

Vu que les élections du 17 mai prochain se tiendront dans des conditions spéciales en raison de la pandémie du coronavirus, «lesdits déplacements devront se faire dans le respect des mesures de prévention prescrites à l’ensemble des populations», souligne le Conseil.

Rappelons que le gouvernement a institué le cordon sanitaire en vue de limiter les déplacements.