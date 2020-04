Bénin – communales 2020 : la liste officielle des candidats disponible

En dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19 qui secoue le Bénin à l’instar d’autres pays, les élections communales ne seront pas reportées. Ainsi en auraient décidé les présidents des institutions, ce mercredi 8 avril 2020, rapporte le Journal Fraternité.

D’après le média, les présidents des institutions de la République se sont réunis ce mercredi par visioconférence sur la tenue ou non des prochaines élections municipales prévues pour le 17 mai 2020. Ces élections qui vont se dérouler dans un contexte un peu particulier marqué par la pandémie du Covid-19.

De cette réunion, apprend Fratenité, il ressort que le scrutin est maintenu pour le 17mai prochain. Cependant, des mesures spécifiques seront prises pour la protection des électeurs contre ce virus mortel. Il s’agira surtout de doter la Commission électorale nationale autonome (Cena) de plusieurs millions de masques pour le jour du scrutin.

Par ailleurs, la campagne via les médias sera priorisée aux grands rassemblements afin de limiter les risques de contamination. Il faut rappeler que cinq partis politiques sont en lice pour les élections communales et municipales de 2020. Il s’agit de l’Union progressiste (Up), du Bloc républicain (Br), des Forces cauris pour un Bénin émergent (FcBe), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UbBn) et du Parti du renouveau démocratique (Prd).