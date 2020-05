Bénin – Communales 2020 : liste des 1815 conseillers élus

Le président américain Donald Trump a encore haussé le ton mercredi 20 mai face à la Chine, estimant que son «incompétence» face au coronavirus avait provoqué une «tuerie de masse mondiale».

«Un cinglé en Chine vient de publier un communiqué accusant tout le monde à l’exception de la Chine pour le virus qui a tué des centaines de milliers de personnes», a tweeté Donald Trump.

«Merci d’expliquer à cet abruti que c’est ”l’incompétence de la Chine”, et rien d’autre, qui a provoqué cette tuerie de masse mondiale!», a-t-il ajouté, sans préciser à qui il faisait référence. Le locataire de la Maison-Blanche martèle depuis plusieurs semaines que le lourd bilan du Covid-19 – plus de 320.000 morts à travers le monde – aurait pu être évité si la Chine avait agi de manière responsable dès l’apparition du virus dans la ville de Wuhan.

Il y a une semaine, il a menacé rompre toute relation avec le géant asiatique et assuré qu’il ne souhaitait plus, pour l’heure, parler à son homologue Xi Jinping. Pékin assure de son côté, avoir transmis le plus vite possible toutes les informations à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’escalade verbale entre les deux premières économies mondiales s’est en particulier concentrée sur l’attitude de l’agence onusienne face à cette crise sanitaire d’une ampleur inédite.

Accusant l’OMS d’être une «marionnette de la Chine», le président américain Donald lui a donné un mois pour engager des réformes et obtenir des résultats significatifs.

Avec, à défaut, la menace de quitter cet organe dont les Etats-Unis étaient traditionnellement le premier contributeur. Pékin a répliqué en accusant Donald Trump, dont le pays est le plus endeuillé au monde avec plus de 90.000 morts, de chercher à «se soustraire à ses obligations» envers l’organisation.