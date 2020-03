Bénin – communales 2020 : liste des 8 partis détenteurs du récépissé provisoire

Sur les neuf partis politiques ayant franchi le portail de la Commission électorale nationale autonome (Cena) pour le dépôt de leurs dossiers de candidature, huit ont pu obtenir leurs récépissés provisoires dans le cadre des élections communales en vue.

L’Union progressiste (Up), le Bloc républicain (Br), les Forces cauris pour un Bénin émergent (FcBe), les Forces cauris pour le développement du Bénin ( FcdB), le Parti du renouveau démocratique (Prd), le Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin ( Moel-Bénin), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) et le Parti pour l’engagement et la relève ( Per). Ce sont là, les huit partis politiques qui ont reçu des mains des responsables de la Commission électorale nationale autonome (Cena) leurs récépissés provisoires pour le compte des élections communales qui s’annoncent.

Si certains d’entre eux l’ont obtenus sans connaître trop de difficultés, c’est, par contre, la croix et la bannière pour d’autres. Il est important de préciser que la liste des candidats retenus pour prendre part au scrutin du 17 mai 2020 sera publiée le 23 mars 2020. Il s’agira des partis politiques qui auront satisfait aux exigences des diverses observations à eux adressés, par l’équipe de la Cena, à l’occasion des délivrances des récépissés provisoires.

Par ailleurs, seuls les dossiers du Mouvement populaire de libération (Mpl) présidé par Sabi Sira Korogoné ont été rejetés par la Cena pour dépassement du nombre de candidats.