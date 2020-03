Bénin – communales 2020 : liste des 9 partis enregistrés

Démarrée le lundi 02 mars dernier, l’enregistrement des dossiers de candidature pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain a été clôturé ce mercredi 11 mars 2020 à la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Au total, neuf partis politiques ont pu réellement déposer leurs dossiers de candidature pour les prochaines communales. Il s’agit du Bloc républicain (Br),des Forces cauris pour un Bénin émergent (FcBe), de l’Union progressiste (Up), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UdBn), du Parti du renouveau démocratique (Prd), du Mouvement des élites engagées pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), du Mouvement populaire de libération (Mpl), des Forces cauris pour le développement du Bénin (FcdB) et du Parti pour l’Engagement et la Relève (Per).

Après le dépôt, les agents enregistreurs étudieront les dossiers des différents partis surtout si les 3630 dossiers sont au complet. Aussi, vérifieront-ils, si chaque dossier de candidature comporte les 8 pièces exigées par les textes. Et si les conditions sont bien remplies, chaque parti pourra entrer en possession de son récépissé provisoire délivré par la Cena.