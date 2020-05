Bénin – Communales 2020 : Louis Vlavonou rend hommage à Adrien Houngbédji après les résultats

Par un communiqué rendu public, ce vendredi 22 mai 2020, le Coordonnateur de l’Union Progressiste dans le département de l’Ouémé pour le compte des élections communales, Louis Vlavonou a rendu hommage à Me Adrien Houngbédji, président du Parti Renouveau Démocratique(PRD).

Dans son communiqué, Louis Vlavonou a remercié ses militants et sympathisants qui ont massivement porté leur choix sur le Baobab. Un choix qui a permis au parti d’être non seulement le premier du Bénin avec un nombre total de 820 sièges et un taux de 39,97℅ des suffrages exprimés au plan national mais aussi et surtout du département de l’Ouémé avec un total de 98 conseillers sur un total de 174 sièges à pourvoir. Et puisque la proclamation des résultats met ainsi fin au processus électoral, le Coordonnateur départemental, Louis Vlavonou invite les autres formations politiques à s’associer à son parti pour le développement du département de l’Ouémé.

« A présent, les élections sont terminées. Finies donc les intrigues politiques…La coordination départementale de l’UP aimerait compter sur le soutien et l’accompagnement de toutes les autres forces politiques présentes dans l’Ouémé pour la conduite de la politique municipale et communales durant les 06 prochaines années», lit-on dans le communiqué. Saisissant l’occasion, il a rendu hommage aux militants et sympathisants du Parti du renouveau démocratique (Prd) et à son président, Me Adrien Houngbédji sans manquer de saluer le fair-play du Superviseur général du parti Bloc Républicain (BR) dans le même département, le Ministre Jean-Claude Houssou.

Il faut rappeler que le Prd a été exclu du partage des sièges dans le cadre des élections communales et municipales du 17 mai 2020 pour n’avoir pas réuni le quota de 10℅.