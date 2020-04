Bénin – Communales 2020 : l’Udbn perd un soutien de taille

L’aile des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) dirigée par l’ancien Ministre de la culture Paul Hounkpè est montée au créneau ce vendredi 10 avril 2020. Il a été principalement question de la démission du Président d’honneur du parti Boni Yayi et des prochaines communales.

La démission de l’ancien Président Boni Yayi, leader charismatique des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) à quelques semaines des élections communales du 17 mai est un coup dur pour le camp Hounkpè. Il point d’un doigt accusateur l’autre camp conduit par l’ancien député Nourénou Atchadé et l’ancien Coordonnateur national Eugène Azatassou.

«… la sortie instantanée de certains de nos camarades, le mercredi 08 avril 2020, a tout clarifié. Le peuple béninois et les militants FCBE connaissent désormais les acteurs de l’ombre, ceux qui ont poussé le Président d’Honneur à cette extrémité. Les auteurs des fameux rapports adressés au Président d’Honneur sont maintenant connus… Ils sont six (06) et se disent frustrés par leur positionnement sur la liste des candidats aux élections communales», ont dénoncé les Conférenciers.

A en croire ceux-ci, ils n’auraient jamais refusé les 18,5 millions envoyés par le Président d’d’honneur pour la caution contrairement aux déclarations du camp Nourénou lors de sa sortie du mercredi 08 avril dernier.

«Comment pouvons-nous refuser une contribution financière face à un budget de plus de 2 milliards de FCFA, qui plus est vient de notre Président d’Honneur ?», se demandent-ils avant d’ajouter que leurs camarades démissionnaires n’ont jamais voulu prendre part aux élections.

«Nos camarades l’ont dit lors du processus de réconciliation et l’ont encore répété dans leur déclaration de démission. Selon eux, participer aux élections communales de mai 2020 c’est aider le Président Talon à crédibiliser son régime aussi bien au plan international qu’au plan national», ont-ils rappelé et déplorent que leurs camarades ne proposent aucune solution pour mettre fin à la dérive démocratique.

Pour le camp Hounkpè, la seule et l’unique solution démocratiquement valable est la participation du parti aux élections communales et municipales, seul gage de leur présence à l’élection présidentielle de 2021.

«C’est un optimisme réaliste pour lequel toute militante et tout militant doit croire et travailler à sa réalisation», ont précisé les conférenciers qui disent n’être ébranlés aucunement par les vagues de démissions de certains militants fidèles à l’autre camp. Ils les mettent aussi en garde contre tout acte allant dans le sens de la démobilisation et de l’utilisation des attributs du parti sous quelque forme que ce soit et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Fin de la crise ?

Pour le Secrétaire exécutif national Paul Hounkpè et consorts, la crise qui a secoué le parti vient de connaître ainsi son épilogue avec la démission de leurs camarades fidèles à leur leader charismatique. Selon eux, «c’est le moment plus que jamais de montrer de quoi nous sommes capables pour donner une bonne raison à notre cher Papa de nous faire davantage confiance et de revenir à la maison».

Par ailleurs, ils ont réitéré que le parti FCBE ne sera jamais le troisième pôle de la rupture.