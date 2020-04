Bénin – communales 2020 : réaction du parti Fcdb après le rejet de son dossier

Le parti Force cauri pour le développement du Bénin (FcdB) a reagi au rejet de son dossier de candidature pour les communales de mai prochain par la Commission électorale nationale autonome (Cena). A travers un communiqué rendu public ce jeudi 02 avril 2020, le parti appelle ses militants et sympathisants à la retenue.Le parti Force cauri pour le développement du Bénin (FcbB) reçoit le refus par la Commission électorale nationale autonome (Cena) de lui délivrer le récépissé définitif comptant pour les communales du 17 mai 2020 comme un coup dur. « Vu l’immensité du travail que chacun de nous a fait pourque les dossiers de candidature de notre Parti soient reconnus complets par la CÉNA qui nous a délivré le récépissé provisoire, personne ne peut imaginer ni comprendre cette décision finale de sa part… Cette décision de la CÉNA est un coup dur pour nous tous. Je comprends l’amertume et la colère de chacun de nous et surtout le désir de situer les responsabilités», a fait savoir le Président du parti Soumanou Toléba.Pour lui, seul Dieu sait ce qui est bon pour le parti. « Lui (Dieu) seul, en effet, sait ce qui est bon pour notre Parti aujourd’hui et demain. S’il veut que nous participions aux élections communales, rien ne nous en empêchera. Mais, s’il ne le veut pas, nous accepterons sa volonté», a-t-il souligné. Convaincu que l’avenir est radieux, il exhorte ses militants à toujours rester mobilisés. «… nous ne ferons jamais rien pour troubler l’ordre social et remettre en cause les efforts qui sont faits pour développer notre pays, le Bénin», a martelé Soumanou Toléba.Pour finir, il invite ses militants et sympathisants au calme, au contrôle de soi et à la sérénité.