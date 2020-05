Bénin – Communales 2020 : voici la répartition des sièges par parti au plan national

Comme annoncé depuis quelques jours, les résultats issus des élections communales et municipales du dimanche 17 mai dernier sont désormais disponibles.

Dans la nuit du mercredi 20 mai au petit matin du jeudi 21 mai 2020, l’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin a fixé les cinq partis politiques ayant pris part aux élections du dimanche dernier sur leur sort.

Il ressort de la proclamation de la Commission électorale nationale autonome (Cena) que l’Union Progressiste (UP), le Bloc Républicain (BR) et la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) ont pu tirer leur épingle du jeu respectivement avec 39,97%, 37,38% et 14,88%.

Contrairement à ces trois formations politiques qui sont éligibles à l’attribution des sièges, le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) de Me Adrien Houngbédji et l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de l’ex députée Claudine Prudencio n’ont pas pu franchir le cap des 10%. Ces partis s’en sortent respectivement avec 5,49% et 2,17%.