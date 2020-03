Bénin – Communales 2020 : voici les partis retenus par la Cena

C’est désormais officiel. Cinq partis politiques sont autorisés à prendre part aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. L’annonce a été faite ce lundi 30 mars 2020 par la Commission électorale nationale autonome (Cena).

Le Bloc républicain (Br), l’Union progressiste (Up), les Forces cauris pour un Bénin émergent (FcBe), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UdBn) et le Parti du renouveau démocratique (Prd). Ce sont les cinq partis politiques qui sont retenus pour prendre part aux prochaines élections communales et municipales. Le verdit a été donné dans la soirée de ce lundi 30 mars 2020 par la Commission électorale nationale autonome (Cena).

S’agissant de la Force cauris pour le développement du Bénin (FcdB), du Parti pour l’engagement et la relève (Per) et du Moele-Bénin, ils ont été recalés par la Cena parce-que ceux n’auront pas rempli les conditions prévues par les textes.