Bénin – Communales 2020 : voici les positions des partis en lice

Le Covid-19 fait déferler la psychose sur le Bénin. Face à cette situation que doit faire Patrice Talon ? Poursuivre ses réformes ou privilégier les mesures sociales pour soulager son peuple durant ce contexte d’incertitudes ?

Pas de Fond de solidarité spécial Covid-19. Aucune mesure sociale à l’endroit de ses compatriotes les plus vulnérables. Pas d’allocations à ces concitoyens en chômage technique. Rien, absolument rien pour le peuple lambda même pas de riz ni de maïs subventionné. Pas de collectif budgétaire dans la droite ligne de la situation qui prévaut.

Pendant ce temps, les prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité flambent. Les coûts des produits relatifs aux gestes barrières contre le Coronavirus ne sont pas épargnés. Le gel hydro alcoolisé est passé du simple au triple. Le cache-nez a connu un «prix ascenseur» N’eût été le travail confortatif des couturiers et autres citoyens, ce serait l’enfer pour les bourses.

Pourquoi Patrice Talon est-il absent sur le plan social ? En effet, depuis 2016 qu’il a pris les rênes du pouvoir, le chef de l’Etat n’a fait qu’écumer un à un, tous les secteurs de la vie sociale. C’est ainsi que la santé a subi les fourches caudines de son régime dit de la «Rupture».

De sorte que tout ce que son prédécesseur immédiat, Boni Yayi, a laissé en legs est passé à la cathode. Plus de soins de santé primaire pour la mère et l’enfant. Plus de césarienne. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, l’Office national d’appui à la sécurité alimentaire (Onasa) a été liquidée.

Résultat des courses, plus aucune structure étatique n’existe et n’est en mesure de prendre la relève. De ce fait, tout porte à croire pour avoir tout liquidé ou privatisé sous le prisme des réformes depuis quatre ans, décréter des mesures sociales dans ce contexte de Covid-19 serait pour Patrice Talon, un reniement de soi. Mieux, un choix bien cornélien pour le chef de l’Etat et pour tout l’arsenal juridique de sa gouvernance.

Sous cet angle de gestion et après quatre ans où on a eu des concepts comme «serrez la ceinture», il serait difficile à Patrice Talon, un libéral pur-sang de changer et de devenir subitement un leader du social à la posture d’un Sébastien Ajavon.

De la posture de réformateur, il urge que Patrice Talon adopte le social pour répondre aux aspirations du peuple. Désormais, Patrice Talon doit desserrer l’eau pour accompagner son peuple. Ce qui exige un changement de référentiels.

Dépenser 10 milliards de F CFA (officiellement) pour l’achat de logistique pour lutter contre le Covid est peu, très peu. Après les lois drones qui ont frappé plus d’un Béninois dans la phase active des réformes, il faut après le bâton et les jarrets faméliques, de la carotte. Il ne peut en être autrement.

Va-t-il changer de cap pour le bonheur de son peuple qui dans l’expectative devient admirateurs des présidents Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire et même Faure Gnassingbé du Togo ?… Tout ce beau monde a su imposer chacun dans son pays, ses marqueurs sociaux dans ce contexte de la lutte contre le Coronavirus ?