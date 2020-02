Bénin – communales du 17 mai : le parti Restaurer l’Espoir se retire (les raisons)

Le parti Restaurer l’Espoir (RE) de l’ancien Ministre Candide Azannaï ne prendra pas part aux prochaines élections communales et municipales. Ainsi, en a décidé, ce lundi 10 février 2020, le bureau exécutif national, à l’issue d’une séance extraordinaire.

« Sur la décision du parti par rapport à la convocation du corps électoral pour les élections municipales et communales du 17 mai 2020, il s’est dégagé une très large majorité contre la participation du Parti aux élections municipales et communales prévues pour le 17 mai 2020 », peut-on lire dans le communiqué final de la séance extraordinaire du Bureau exécutif national du parti Restaurer l’Espoir (RE). Pour l’ancien Ministre Candide Azannaï, Président du parti et ses pairs, les prochaines élections n’ont aucun enjeu national dans la mesure où, les lois qui l’organisent violent l’essence même de la décentralisation.

Selon eux, les structures impliquées dans l’organisation de ces élections n’offrent aucune garantie de transparence et sont totalement discréditées au regard de la situation qui avait prévalu lors des dernières législatives. Ils dénoncent également les exonérations sur certains frais de constitution de dossiers annoncées par le Gouvernement qui, à les en croire, ne sont que de « pures manœuvres trompe l’œil ».

Pour le parti, seul un dialogue national inclusif peut permettre le rétablissement de conditions propices à la tenue d’élections respectueuses des standards démocratiques en République du Bénin. Par ailleurs, il souligne que le seul et urgent enjeu politique pour le peuple béninois est la reconquête des libertés, le rétablissement de l’Etat de droit, la restauration de la démocratie et la sauvegarde des acquis de la Conférence Nationale.