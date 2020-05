Bénin – Commune d’Aplahoué : Maxime Allossogbé désormais aux commandes

Maxime Allossogbé est le quatrième maire de l’ère de la décentralisation à Aplahoué.

C’est par quinze (15) voix pour, onze (11) contre et trois (03) abstentions que Maxime Allossogbé a été élu, ce jeudi 28 mai 2020, à l’issue de la séance d’installation du conseil communal présidée par le préfet Christophe Houinsou Mègbédji. D’après les résultats proclamés par la Commission électorale nationale autonome (Cena), c’est l’Union progressiste (Up) qui a obtenu la majorité des sièges à pourvoir à Aplahoué.

Au regard des dispositions de l’article 192 du code électoral, le maire est présenté par le parti majoritaire. Proposé comme candidat unique du parti Up au poste de maire, Maxime Allossogbé est désormais le nouvel locataire de l’hôtel-de-ville d’Aplahoué. Les postes de premier et deuxième adjoints au maire reviennent respectivement à Jacob Douvi et Bernard Gbesso, tous membres de l’Union progressiste (Up).

Ce trio aura désormais la lourde charge de présider aux destinées de cette commune pendant les six (06) prochaines années.