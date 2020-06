Bénin – Commune de Bohicon : les raisons du report de l’élection du successeur de Luc Atrokpo

Ce lundi 1er juin 2020, le nouveau conseil municipal de Cotonou a été installé par le Préfet intérimaire du Littoral, Jean Claude Codjia. Mais l’élection de l’exécutif a été reportée à une date ultérieure.

Pas d’élection, ce lundi, du nouveau maire de Cotonou, de ses adjoints et des chefs d’arrondissement, comme prévu. Après l’installation du conseil municipal, l’élection des nouveaux dirigeants de la vitrine du Bénin a été reportée à une date ultérieure. Selon des sources dignes de foi, l’Union progressiste (Up) n’a pas transmis au préfet sa proposition de liste de candidatures pour le poste de maire, adjoints au maire et chefs d’arrondissement.

Étant donné que l’Up est le parti majoritaire à Cotonou à l’issue des élections communales du 17 mai dernier, tous les postes exécutifs lui reviennent de droit, selon les dispositions du code électoral. Notons que plusieurs candidats issus de cette liste convoitent le poste de maire à savoir le maire sortant de Bohicon, Luc Atrokpo, le maire intérimaire sortant de Cotonou, Isidore Gnonlonfoun ainsi que l’opérateur économique, Gatien Adjagboni.

Qui de ces trois, réussira à gagner la confiance de ses pairs? Les Béninois seront situés dans les jours à venir.