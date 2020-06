Bénin – Commune de Bohicon : Me Ruffino d’Almeida succède à Luc Atrokpo

L’installation des conseillers et la désignation des exécutifs communaux s’est poursuivie, ce lundi 08 juin 2020. A Bohicon, le successeur du maire sortant, Luc Atrokpo est connu.

Me Ruffino d’Almeida succède à Luc Atrokpo à la tête de la ville carrefour, Bohicon. Il a été désigné par les responsables de son parti, Bloc républicain (BR) pour présider aux destinées de cette commune durant les six prochaines années. Dans sa mission républicaine, il sera assisté de Armand Gansè, premier adjoint au maire et de Élisabeth Agbossaga désignée au poste de deuxième adjointe au maire de la ville carrefour.