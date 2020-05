Bénin – Commune de Ouidah : voici la liste du maire, ses adjoints et des Ca

Ce samedi 30 mai 2020, le préfet du département des collines Firmin Kouton a procédé à l’installation des élus communaux de la 4ème mandature de la commune de Glazoué. Cette cérémonie s’est suivie de l’élection du nouveau maire de ladite commune, de ses adjoints ainsi que des chefs d’arrondissement.

Gilles Houndolo est le nouveau maire de la commune de Glazoué. Candidat du parti Bloc républicain (Br), il a été élu par 14 voix pour et 11 contre. Le nouvel édile de Glazoué sera assisté dans ses fonctions par Dieudonné Agbara et Elie Tokou, respectivement 1er et 2ème adjoints au maire. Ceux-ci ont été élus chacun par 18 voix pour et 7 contre.

C’est donc ce trio qui présidera aux destinés de Glazoué durant les six (06) prochaines années.