Bénin – Commune de Zè : le maire Amadé Moussa s’installe

Écarté lors de la rencontre entre les partis politiques et le Chef de l’État, le Président du parti Restaurer L’Espoir a fait une publication sur sa page facebook. Dans ce post, l’ancien ministre délégué à la défense a non seulement répondu à ses internautes mais également a une fois encore «nargué» le gouvernement.

Les élections communales du 17 Mai dernier ont eu lieu sans le parti Restaurer l’espoir. Après ces votes, le choix des maires est devenu une équation à plusieurs inconnus. Alors, en urgence, les représentants du peuple ont procédé de façon urgente à une relecture du code électoral.

Au lendemain de ce choix opéré par ces derniers, le Chef de l’État a convoqué les partis politiques qui ont pris part à ces élections. Le Parti Restaurer l’Espoir n’a pas été convié.

Des préoccupations ont été posées ça et là par beaucoup d’internautes. Et pour répondre, Candide Azannaï a profité pour faire des remontrances à la barque Talon. Selon lui, tout ce qui se déroule, depuis mai 2020, est juste une comédie.

A l’en croire, le parti Restaurer l’Espoir et la coalition de la résistance, à travers des appels aux citoyens, ont invité au boycott et au rejet de la «mascarade d’élection». Un appel qui aurait été attendu, selon lui. «Seulement, 103 électeurs sur 638 à l’endroit où Patrice Talon lui-même a voté, soit à peine 1 électeur sur 6 inscrits et sur l’ensemble du pays, seulement 25,31% soit un rejet hors les urnes de 74, 69%», a indiqué l’acteur politique de l’opposition.

Pour ce dernier, les communales sont un échec cuisant que ne peuvent falsifier les pressions gonflantes, dites officielles. À ce propos il déclare «A partir de ce constat, rien ne nous regarde dans la tragi-comédie en cours. Il sied de préciser que la Cour Djogbénou a déjà déclaré conforme à la constitution, la nouvelle loi.