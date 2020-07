Bénin – Condamnation de Léhady Soglo : les interrogations de l’ex ministre Valentin Djènontin

L’ancien ministre de la justice, Valentin Djènontin n’est pas resté de marbre face à la condamnation de l’ex maire de Cotonou, Léhady Soglo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).

L’ancien édile de Cotonou, Léhady Soglo a été condamné, par la Criet par défaut, à 10 ans de prison ferme pour abus de fonction. Mais la Cour l’a relaxé au bénéfice du doute pour des faits de détournement de deniers publics et de corruption dans la passation des marchés publics.

Réagissant à cette décision, l’ex ministre de Boni Yayi, Valentin Djènontin estime que les décisions de la justice sous la rupture sont à la fois illisibles et incompréhensibles.

«Comment comprendre que Léhady SOGLO, poursuivi pour une affaire de malversations financières à la mairie de Cotonou soit relaxé au bénéficie du doute pour les faits de détournement de deniers publics et de corruption dans la passation des marchés publics? C’est quoi alors malversations financières?», s’interroge-t-il. Il se demande aussi les véritables raisons de ce qu’il qualifie de persécutions et d’humiliations de l’ex préfet du littoral à l’endroit de Léhady Soglo.

«Donc, c’est simplement pour abus de fonction que l’opinion nationale et internationale ont eu droit à tout ce brouhaha et tapage médiatique?

C’est seulement pour abus de fonction que Léhady SOGLO a écopé de 10 ans de prison, d’amendes, de dommages et intérêts d’environ 272 millions avec un bonus de mandat d’arrêt international?», se demande Valentin Djènontin.

Il faut souligner qu’un mandat d’arrêt international a été décerné contre l’ancien maire Léhady Soglo qui, dispose de 15 jours pour interjeter appel.