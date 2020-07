Bénin – condamnation de Léhady Soglo : réaction de Nourou Dine Saka Saley

La condamnation de l’ancien maire de Cotonou, Léhady Soglo par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a fait réagir son ancien chargé de mission, Nourou Dine Saka Saley.

Dans un post sur sa page facebook,

Nourou Dine Saka Saley a exprimé toute sa fierté pour avoir servi auprès de Léhady Soglo que la justice vient de laver de toute soupçon de détournement de deniers publics.

En effet, l’ancien édile de Cotonou a été condamné, par la Criet par défaut, à 10 ans de prison ferme pour abus de fonction. Mais, il a été relaxé au bénéfice du doute pour des faits de détournement de deniers publics et de corruption dans la passation des marchés publics.

«Fier de vous avoir servi Monsieur le Maire Lehady V. Soglo. Remerciez aujourd’hui la Criet, la justice béninoise. Remerciez-la d’avoir aux yeux de toute la terre, prouvé que vous êtes propre, et que vous n’avez jamais été le voleur, le vendeur illégal de parcelles, le lécheur de primes d’escaliers, le destructeur de valeurs inactives», s’est réjoui Nourou Dine Saka Saley.

Six mois passés à vos côtés à la mairie de Cotonou, m’ont permis de constater votre rigueur administrative dans le traitement des questions d’argent et de biens publics.

Remerciez tout court la justice béninoise d’avoir été votre absolution sur toutes les injures à vous envoyées.

Mais il fallait vous condamner, quel qu’en serait le motif.

“Abus de fonctions” pour avoir attribué des primes aux élus autres que vous (je croyais même que ça vous avait profité) en application d’une délibération du conseil municipal, approuvée par la tutelle (le Préfet) et sans objection du receveur percepteur (agent du ministère des finances)…il fallait vraiment vous condamner Mr le Maire.

Je vous réitère ce modeste conseil que je vous avais donné un peu avant votre départ pour le Hadj en 2017 pendant que vous étiez au centre de toutes les fumisteries: “celui qui veut votre destruction n’est peut-être pas en mesure de se lever en bonne santé chaque matin, vous avez la grâce de marcher, priez donc pour eux pendant votre pèlerinage”.

Dans ces cas-là, on sourit et on prie pour ses bourreaux Monsieur le Maire.

A bientôt.

NDSS

TCHIGAN