Bénin : condamné à 20 ans de prison, Komi Koutché fait appel

L’ancien argentier national, Komi Koutché a déposé un recours contre sa condamnation à 20 ans de prison par la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Crier), début avril.

Les avocats de l’ancien ministre béninois, selon jeune Afrique, relayé par Banouto, ont déposé un recours devant la chambre d’appel de la Criet le mardi 14 avril 2020.

Komi Koutché avait été condamné début avril à 20 ans de prison et 500 millions d’amende pour détournement de fonds et abus de fonctions commis lors de son passage à la tête du Fonds national de microfinance (FNM), entre 2008 et 2013.

Un mandat d’arrêt a été émis contre l’ancien directeur général du FNM. Aussi, la Criet avait-elle ordonné la saisie de ses biens immobiliers et la confiscation de ses comptes bancaires ouverts au Bénin.