Bénin – Conseil des ministres : liste des nominations de ce mercredi 18 décembre 2019

Sous la présidence effective du Chef de l’Etat, Patrice Talon, les membres du Gouvernement ont tenu leur session hebdomadaire ce mercredi 18 décembre 2019.

Plusieurs nominations ont été prononcées à l’issue de ce conclave gouvernemental. Ces nominations concernent les Ministères de l’industrie et du commerce, de l’énergie, de la communication et de la poste, du cadre de vie et du développement durable, et de la santé. Voici ci-dessous leur liste…

Grandes décisions du conseil des ministres du mercredi 18 décembre 2019

COMMUNICATIONS

MESURES INDIVIDUELLES

Sur propositions des Ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées.

Au ministère de l’Industrie et du Commerce

Directeur de l’Administration et des Finances

Monsieur Dossou Nestor MIGNANHOUANDE

Au ministère de l’Energie

Directeur de l’Administration et des Finances : Monsieur Athanase HOUNKPE

Au ministère de la Communication et de la Poste

Directeur de l’Administration et des Finances : Monsieur Wilfrid Cocou AKPATA

Au ministère du Cadre de Vie et du Développement durable

Directeur général de l’Agence pour la Réhabilitation de la Cité historique d’Abomey (ARCHA) : Monsieur Césaire AGBOSSAGA

Au ministère de la Santé

Secrétaire général du ministère : Monsieur Imorou BACHABI ALI.