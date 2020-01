Bénin – Conseil national du parti Restaurer l’Espoir : voici les points inscrits à l’ordre du jour

Le parti Restaurer l’Espoir sera en Conseil national, ce dimanche 12 janvier 2020. L’annonce a été faite par le Secrétaire général du parti, l’ancien député Guy Mitokpè.

« Pour la Liberté, la Démocratie et l’État de droit ». C’est le thème retenu par les responsables du parti Restaurer l’Espoir pour le premier Conseil national de l’année de 2020 de cette formation politique. Selon le Secrétaire général du parti, Guy Mitokpè, ce conseil national est l’une des recommandations issues des sessions du Bureau exécutif national (Ben) tenues le 09 décembre 2019 et le 07 janvier 2020.

Au cours ce conseil, le Président Candide Azannaï et les autres ténors du parti se pencheront, entre autres, sur « la nécessité d’une meilleure organisation de la Résistance Nationale, la vulgarisation plus soutenue du discours du Parti en vue d’une sensibilisation plus accrue des larges masses populaires contre les dérives dictatoriales en cours en République du Bénin, et la poursuite des tâches de développement et de promotion du Parti par une redéfinition du programme de formation à la citoyenneté et au militantisme de l’intérêt général».

Mais avant cette date, une séance symbolique de présentation de vœux pour le nouvel an aura lieu ce jeudi, au siège du parti, entre le Président et les membres dudit parti.