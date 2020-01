Bénin – Construction d’une gare routière moderne à Bohicon : Le maire Luc Atrokpo donne le top

Ce mercredi 29 janvier 2020, le maire de la commune de Bohicon, Luc Sètondji Atrokpo a procédé à une remise de site à l’entreprise Groupement RCB/K2R Energy à Saclo pour la construction d’une grande gare moderne à l’entrée de la ville de Bohicon, en quittant Cotonou. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des conseillers communaux, des responsables de services déconcentrés sans oublier les conducteurs et les populations.

« D’un coût global d’un milliard FCFA environ, cette gare moderne, qui sera construite à Bohicon, est la première au Bénin», a indiqué le Maire Luc Sètondji Atrokpo. Initié depuis des années, ce projet entre ainsi dans sa phase de concrétisation.

Au cours de cette cérémonie, le Maire de la commune de Bohicon a remercié le gouvernement et son Chef, le Président Patrice Talon, la Banque mondiale, le PAURAD ainsi que tous les acteurs impliqués dans ce processus. Cette gare moderne qui va contenir environs 150 véhicules sera composée d’un bâtiment principal, d’une banque, d’un parking personnel, de parking taxis et de taxi motos, d’un quai de débarquement et d’embarquement, des boutiques, jardins, annexes, toilettes et stations-service.

A cette occasion, l’entrepreneur a rassuré les uns et les autres et promis livrer l’infrastructure à bonne date pour le bonheur des populations. Sur le financement IDA accord de crédit de la Banque mondiale, à travers le PAURAD, et de la Mairie de Bohicon, l’entreprise Groupement RCB/K2R Energy est appelée à exécuter les travaux dans un délai de cinq mois.

Signalons que la mairie de Bohicon est maître d’ouvrage tandis que l’AGETUR et maître d’ouvrage délégué.