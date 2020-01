Bénin – Coopération bilatérale : Patrice Talon reçoit le Grand Maître de l’Ordre de Malte

Le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte, Son Altesse Eminentissime Fra’giacomo Dalla Torre Del Tempio Di Sanguinetto effectuera du 22 au 25 janvier une visite officielle au Bénin. Cette visite fait suite à celle effectuée à l’Ordre de Malte, le 18 mai 2018, par le Président Patrice Talon.

Durant son séjour au Bénin, le Prince et Grand Maître de l’Ordre de Malte et le Chef de l’Etat, Patrice Talon échangeront sur l’état de la coopération entre le Bénin et l’Ordre de Malte. Mieux, les deux personnalités exploreront de nouveaux axes de partenariats utiles au renforcement de leur relation, notamment dans les domaines sociaux et humanitaires.

Au cours cette visite de travail, l’accent sera également, entre autres, mis sur la coopération en matière de protection de la santé maternelle et infantile et la collaboration en vue de la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Par ailleurs, l’hôte du Chef de l’Etat, Patrice Talon se rendra à l’hôpital de l’Ordre de Malte de Djougou aux fins d’évaluer la qualité des interventions de cette institution sanitaire et l’impact de ses actions sur le quotidien des populations de cette localité.

Notons que cette visite est la première d’une haute personnalité de l’Ordre de Malte au Bénin.