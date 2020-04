Bénin – Cour constitutionnelle : voici les 6 dossiers à examiner ce jeudi

En plénière ce lundi 20 avril 2020, les députés ont adopté la loi N°2020-08 portant modernisation de la Justice au Bénin. Cette loi contient de nombreuses innovations. Ces dispositions prennent en compte les justiciables, et l’appareil judiciaire en République du Bénin.

La nouvelle loi portant modernisation de la Justice au Bénin renforce la transparence et à la célérité des procédures devant les juridictions et ces dispositions permettront aux justiciables d’avoir accès rapidement aux services de la maison justice au Bénin. Car, selon les députés, le but est de simplifier l’accès à la justice et d’alléger les procédures judiciaires.

La création des chambres de petites créances devant les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce afin de rendre la justice peu onéreuse et rapide ; l’introduction d’aménagements dans la loi portant organisation judiciaire afin de pallier le retard accusé dans l’installation de certaines juridictions ; incitation à une meilleure observance de la règle du délai raisonnable dans l’application des dispositions du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; la suppression devant les juridictions du travail de la chambre de conciliation qui est devenue, à la pratique, une source de lenteurs dommageables aux partenaires sociaux sont entre autres les nouveautés contenues dans la nouvelle loi N°2020-08 portant modernisation de la Justice au Bénin.

On note également au-delà de ces mesures, l’introduction d’une procédure normalisée de règlement des petites créances n’excédant pas cinq millions (5.000.000) de francs CFA, dispensant ainsi les justiciables des formalités de timbres dans les litiges civils et commerciaux en faisant recours aux moyens de communication électronique, et à l’élargissement du champ d’intervention de l’Ecole de formation des professions judiciaires à la formation initiale théorique des notaires, huissiers et commissaires – priseurs.