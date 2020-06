Bénin – Covid-19 à l’Assemblée nationale : Louis Vlavonou rassure les Béninois

Dans un entretien télévisé, ce lundi 29 juin 2020, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou a fait le point des activités menées au cours de ces douze premiers mois de son mandat à la tête du parlement. Occasion pour la deuxième personnalité de l’État de rassurer les Béninois sur l’état de santé des députés dans ce contexte de crise sanitaire.

Louis Vlavonou se porte très bien. Outre lui, le parlement béninois ne comporte pas de députés malades de la Covid-19. C’est l’essentiel à retenir de son passage sur la télévision nationale pour faire le bilan de son premier anniversaire au perchoir de l’institution parlementaire. «Je me porte très bien… Ça fait déjà deux fois que j’ai fait le test… Tous les membres du bureau de l’Assemblée nationale y compris moi même avons subi le test de dépistage du coronavirus et heureusement tout le monde se portait bien. On a fait le TDR et le PCR et tout était négatif pour chacun de nous; pour nos familles et pour nos gens de maison…», a-t-il fait savoir.

Mais c’est connu de tous que les députés de la huitième législature ont subi un test de dépistage systématique, suite au décès de leur collègue Alidou Démonlé Moko. «… il y a une semaine, nous avons encore eu droit au même dépistage systématique de tous les députés. Je puis vous dire que nous nous portons très bien à l’Assemblée».., a-t-il rassuré.

Pour finir, il conclut : « À la date d’aujourd’hui, je ne saurai dire qu’aucun député n’est contaminé. Ce que je puis dire c’est que, il peut avoir des porteurs sains mais députés malades, il n’y en a pas».