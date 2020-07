Bénin – Covid-19 et communales 2020 : les clarifications du ministre Benjamin Hounkpatin

L’augmentation substantielle des cas positifs de Covid-19 n’est aucunement liée à l’organisation des dernières élections communales. C’est l’essentiel à retenir des explications fournies par le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, ce dimanche 05 juillet, sur la télévision nationale.

Pour nombre de Beninois, les élections communales et municipales du 17 mai dernier seraient responsables de la flambée des cas confirmés de Covid-19 enregistrés au lendemain de l’organisation desdites élections. Il n’en est absolument rien, selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin.

Invité sur la télévision nationale, ce dimanche 05 juillet, pour faire le point de la gestion de la pandémie au Bénin, l’autorité ministérielle a balayé d’un revers de main ces allégations de certains Béninois. « Si c’était vraiment ça qui explique la flambée des cas, ce n’est pas maintenant que nous aurions eu la flambée des cas. Nous l’aurions eu depuis longtemps, depuis qu’on a fait les élections. Donc ce n’est pas de ça qu’il s’agit », a clarifié le ministre.

D’après Benjamin Hounkpatin, cette flambée pourrait être liée à la saison pluvieuse que traverse le Bénin. « Aujourd’hui il y a des hypothèses, le rôle de la fraîcheur, le rôle de l’humidité est largement évoqué. Nous sommes entrés dans la saison pluvieuse, et ça coïncide effectivement avec la recrudescence des cas sur toute la zone côtière, ce n’est pas seulement du Bénin qu’il s’agit », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a invité les uns et les autres au respect des mesures barrières afin d’éviter le pire. Il s’agit notamment du port obligatoire des masques de protection, du lavage systématique des mains à l’eau et au savon, et de la distanciation phyisque d’au 1 mètre.