Bénin covid-19 : Eugène Zoumènou, directeur de Samu à propos des conditions de prises en charge des malades à allada

Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux, le directeur du Service d’Assistance Médicale et des Urgences du Bénin atteint du Corona virus ne s’est pas fait traiter au centre d’allada mais plutôt à domicile. Cependant à travers une interview accordée à Matin libre,il partage son expérience de l’existence de ce mal et des conditions de vie des malades.

D’après lui , «les conditions de prise en charge à l’hôpital d’Allada pour les patients atteints de la Covid-19 sont très bonnes. Une très bonne organisation a été mise en place pour s’occuper des patients. Les patients qui sortent guéris expriment toujours leur satisfaction et une reconnaissance par rapport à leur prise en charge». Cette affirmation est justifiée par son appartenance au corps médical sanitaire béninois bien qu’il ne soit lui même traité là-bas.

Par ailleurs, il ressent de la peine à l’égard de toutes ces personnes qui banalisent encore l’existence de la maladie et avertit qu’une prise en charge de tous les patients du covid-19 sera impossible. «Nos capacités d’accueil en lit de réanimation sont limitées. C’est important de le reconnaître d’autant plus qu’il n’y a pas que les patients graves de Covid-19 qui aient besoin de réanimation. Dans le même temps, nous avons nos pathologies habituelles qui nécessitaient des prises en charge en réanimation. Des cas de femmes enceintes qui se compliquent pendant l’accouchement, les accidentés graves, les accidents vasculaires-cérébraux et d’autres pathologies…» la population béninoise est ainsi invitée à un respect strict des mesures de riposte contre la propagation du mal.