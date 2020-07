Bénin – Covid 19 : le gouvernement salue l’engagement des professionnels des médias

Après le corps médical, le corps armé, les professionnels des médias viennent d’être épinglés par le gouvernement pour les vœux de remerciements.

C’est à travers un petit message posté sur son site que le gouvernement de la république a salué la bravoure des professionnels des médias toute catégorie confondue.

Pour rappel, les professionnels ne sont pas restés en marge des luttes contre la covid-19. A travers les différentes publications sur la toile, les professionnelles des médias ont su capter l’attention des populations non seulement sur l’évolution de la pandémie mais aussi sur la sensibilisation des mesures de riposte. Lire l’intégralité du message.

La crise mondiale liée à la pandémie de la Covid-19 n’épargne aucun pays. Le Bénin bien qu’ayant été touché depuis mars 2020 fait partie des pays africains ayant un taux d’infection relativement bas.

Cet état de chose est la résultante d’une part de la pertinence de la stratégie de riposte mise en place par le gouvernement, mais également dû à l’efficacité des campagnes de sensibilisation et d’information déployées avec la contribution des professionnels des médias, et autres spécialistes en communication, secteur public et privé confondus.

Cadreurs, journalistes, animateurs, reporters, monteurs, diffuseurs, rédacteurs, réalisateurs, photographes, traducteurs, ingénieurs son etc, les professionnels des médias et autres acteurs de la communication au Bénin ne ménagent aucun effort pour informer, éduquer, sensibiliser les populations à travers tous les canaux disponibles (radio, tv, presse écrite, web …).

Grâce à ces acteurs de premier rang, les informations sur la gestion de la pandémie, les mesures prises et les actions quotidiennes menées parviennent aux populations.

Le gouvernement du Bénin et l’ensemble du peuple béninois témoignent à leur endroit leur reconnaissance et les invitent à continuer davantage à jouer avec professionnalisme et dans le respect des mesures officielles, leur partition.

Respectons les consignes officielles et maintenons la sensibilisation pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.

La lutte contre la Covid-19 est une cause commune, aucun acteur n’est de trop.

Par Aron OLOKOU