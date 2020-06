Bénin – Covid 19 : répression imminente dans le Mono

«La sensibilisation a suffisamment duré. Des contrôles réguliers auront désormais lieu et des sanctions seront infligées pour tout cas de non-respect des mesures barrière» informe le Directeur départemental de la Police Républicaine Adjoint Mono, Séraphin Lossikinde.

Une déclaration qui vient pour inciter les citoyens dudit département au respect strict des différentes mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le préfet Komlan Sèna Sedzro Zinsou rappelle pour sa part que ces mesures en question ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux et sont par conséquent applicables par les forces de sécurité et par la justice.

Il souligne également que «les forces de défense et de sécurité ont déjà été instruites de veiller à l’application ferme et sans complaisance des textes de la république de manière à permettre à l’Etat de continuer à assurer effectivement la protection de chacun et de tous dans la République.»

Par Anani Anthelme TOHOUN