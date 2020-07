Benin – Culture : les travaux de réhabilitation du musée Akaba Idenan de Kétou lancés

Après le site des Palais royaux d’Abomey en janvier dernier, c’est le tour du musée Akaba Idenan de Kétou de bénéficier d’une série d’actions urgentes afin d’ôter la menace de détérioration qui plane sur le site du fait de l’absence d’ouvrages d’assainissement appropriés et l’empiètement urbain dont il fait l’objet depuis quelques temps.

C’est dans cette optique le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a procédé ce mercredi 1er juillet 2020 à la remise du site à l’entreprise VADES sélectionnée pour la réalisation du Lot 2 qui prendra en compte l’aménagement, l’assainissement et le pavage de la voie d’accès et des cours intérieures et extérieures du musée.

Cette intervention urgente s’inscrit dans le cadre de limiter la dégradation progressive de ce patrimoine culturel du Bénin. Sa réhabilitation à travers ce vaste projet, va permettre de redonner vie à ce patrimoine muséal, symbole de l’histoire vivante de Kétou.

Le lot 1 qui s’occupe de la réhabilitation de la Porte Akaba Idenan, comporte les rubriques : construction de toilettes modernes (Bâtiment annexe), couverture du bâtiment, mise en place des installations électriques et réfection de la clôture.

«Cette réhabilitation qui n’est pas la première du genre vient compléter les multiples efforts antérieurement fournis par le Gouvernement de notre pays pour la préservation de notre patrimoine commun.» a laissé entendre le Coordonnateur du projet Fataï FADEYI. La période contractuelle d’exécution des travaux va durer huit (08) mois.

«…La mise en valeur et l’exploitation rationnelle de ce site devrait permettre l’expansion du secteur touristique et le développement économique et social de la Commune de Kétou, c’est pourquoi je sollicite votre collaboration participative dans la gestion de ce patrimoine après sa réhabilitation.» a lancé le Secrétaire général adjoint du Ministère, Chams-Deen TAÏROU, représentant le Ministre Jean-Michel Abimbola afin d’inviter les populations à jouer leur partition pour la réalisation de se projet.

Par Aron OLOKOU