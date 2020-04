Bénin : de nouveaux commissaires de police nommés à Cotonou

Le Directeur général de la Police républicaine, le contrôleur général de police, Soumaïla Yaya a procédé à la nomination de nouveaux commissaires et de leurs adjoints à la tête de certains commissariats d’arrondissement de Cotonou.

Les commissariats concernés par cette nomination sont ceux des 1er, 3e, 5è, 7è, 9è et 12è arrondissements de la capitale économique du Bénin. Les nouveaux commissaires et leurs adjoints qui étaient des subalternes devront prendre service au plus tard le 6 avril 2020.

Ceux-ci auront désormais la lourde charge de veiller à la sécurité des personnes et des biens de même que le maintien de l’ordre dans la ville.

Voici ci-dessous la liste de nouveaux commissaires et de leurs adjoints promus

Adjoint au commissaire du premier arrondissement : Lieutenant de Police Rodriguez Koffi Alexandre Augustin

Commissaire du troisième arrondissement : Capitaine de police Hadonou Codjo

Commissaire du cinquième arrondissement : Capitaine de police Sèmègan Merchrit Aimé Mèvognon

Adjoint au Commissaire du cinquième arrondissement : Lieutenant de police Ahuitome Yelomè Flavienne

Commissaire du septième arrondissement : Capitaine de police Assongba Joseph

Adjoint au Commissaire du septième arrondissement : Lieutenant de police Essè Thalès

Commissaire du neuvième arrondissement : Capitaine de police Akouegnon Afoudji Alexandre

Adjoint au Commissaire du neuvième arrondissement : Lieutenant de police Egnilomon Mamadou

Commissaire du douzième arrondissement : Capitaine de police Adatayo Adégnika