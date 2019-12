Bénin : des déchets plastiques bientôt utilisés dans la construction des infrastructures scolaires

Le gouvernement lors du conseil des ministres qui s’est réuni ce mercredi 18 décembre 2019 a donné son accord pour l’introduction des déchets plastiques dans la construction des salles de classe.

Une approche innovante proposée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance en liaison avec une entreprise spécialisée. Cette approche permettra à faire face à l’insuffisance d’infrastructures scolaires.

Selon le Conseil, le projet va offrir davantage d’opportunités économiques aux personnes impliquées dans la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Il permettra également d’assainir les localités en les débarrassant du péril que constituent ces déchets.

Les infrastructures réalisées sur la base de cette technique sont moins coûteux (40%) et plus légers (20%) par rapport aux infrastructures en dures, imperméables et résistent aux feux violents.