Bénin : des départs du parti DUD à quelques mois des communales

C’est la saison des démissions des membres de partis politiques notamment ceux de l’opposition qui est en vogue en ce moment. Après les Fcbe et Usl, c’est le parti Dynamique unitaire pour le développement (DUD) qui enregistre des démissions à quelques mois des élections communales.

Blaise Salanon n’est plus membre du parti DUD. À l’occasion de la fête annuelle des artistes du Zou et des Collines à Abomeyce samedi 11 janvier 2020, le secrétaire général chargé de l’organisation et de la logistique du parti et les siens ont annoncé leur démission du DUD.

«Nous tournons définitivement dos à la DUD», a déclaré Toussaint Agbozo, coordonnateur du parti présidé par Blaise Salanon témoignant de leur soutien «sans faille» aux actions du chef de l’Etat patrice Talon.

En effet, Blaise Salanon et les siens compte désormais oeuvrer aux côtés de la mouvance présidentielle lors des prochaines joutes électorales.