Bénin : des ministères dotés d’un plan de décentralisation et de déconcentration

En Conseil des ministres ce mercredi 11 mars 2020, le gouvernement a adopté le plan de décentralisation et de déconcentration de 08 ministères afin de rendre plus efficace le fonctionnement de l’appareil étatique.

Les ministères de l’enseignement maternel et primaire ; des infrastructures et les transports ; de l’agriculture, l’élevage et de la pêche ; des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle ; de la décentralisation et la gouvernance locale ; de la santé ; de l’eau et les mines, et du plan et le développement sont les départements ministériels dotés du plan de décentralisation et de déconcentration.

La mise en oeuvre de ces plans visent plus d’efficacité dans le fonctionnement de l’appareil étatique par une plus grande responsabilisation des niveaux déconcentré et décentralisé. Il promeut l’émergence d’une génération de collectivités territoriales tournées vers le développement aux fins de l’amélioration des conditions de vie des populations à la base.

Notons que le plan de déconcentration et de décentralisation est un important levier d’accélération de la mise en oeuvre des réformes aux plans administratif et territorial. Il contribue à crédibiliser les interventions de l’Etat, à renforcer le leadership des gestionnaires des services publics, et à instaurer un système de redevabilité mutuelle à tous les niveaux.