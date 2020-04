Bénin : «Desormais il y a la marque Vlavonou au parlement», Gérard Gbénonchi

C’est à l’unanimité que les députés présents et ou représentés ont adopté ce mardi 14 avril 2020 au Parlement le 2ème rapport d’activités du président Louis Gbèhounou Vlavonou.

À l’instar de ceux qui ont opiné sur ce rapport qui prend en compte la période du 1er Octobre 2019 au 31 mars 2020, le président de la Commission des finances, l’honorable Gérard Gbénonchi a salué les nombreuses réformes engagées par le numéro 1 du Parlement en vue de donner à l’institution parlementaire toutes ses marques. Parlant de marque, Vlavonou en est un, a-t-il fait savoir. Lire ci-dessous l’intégralité de son intervention.

«… Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, je voudrais vous féliciter pour la clarté de votre rapport. Quand vous êtes venus dans la maison, vous avez continué par faire le diagnostic. Vous avez noté des difficultés d’ordre organique, social et aussi liées à la bonne gouvernance. Vous n’êtes pas restés les bras croisés. Vous auriez pu faire comme un caméléon et vous accommoder de l’environnement et prendre sa couleur. Mais non, vous avez décidé de rompre avec les pratiques. Vous avez pris donc la décision de vérifier la gestion d’un certain nombre de structures. Vous avez dit qu’il faille que nous balayons notre porte avant de balayer devant celle des autres. Désormais il y a la marque Vlavonou avec l’éthique, les mots forts comme la nouvelle gestion, la lutte implacable contre le clientélisme politique, le retard, l’absentéisme…que nous voyons au Parlement. Vous avez même initié les cérémonies de couleurs. Pour ce qui concerne le contrôle financier des entreprises publiques, vous avez interpelé la commission des finances. J’ose croire que les ressources sont disponibles ? Il ne faudrait pas qu’au moment venu, qu’on nous dise qu’il n’y a pas les moyens. Je vous remercie».

Propos recueillis par Hermann OBINTI