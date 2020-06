Bénin : deuil dans le rang de la police républicaine

Sur la route inter-État Bénin- Togo à Djougou, le corps sans vie d’un agent de la police républicaine a été retrouvé.

L’insécurité règne encore en république du Bénin. Les assaillants ont encore fait parler d’eux ce samedi 20 juin 2020 très tôt dans la matinée.

Désormais Mama Issifou, ex conducteur du Directeur départemental de la police nationale du Borgou et actuellement officier au poste de police de l’arrondissement de Barre à Djougou ne pourra plus parler à ses proches ni entendre leurs versions. Il est mort.

Selon les premiers rapports médicaux, il a été étranglé. Les enquêtes se poursuivent pour avoir la vraie version des faits…