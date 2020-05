Bénin : deux notaires placés en détention provisoire

Le ministre ivoirien de la Justice et des droits de l’Homme, Sansan Kambilé, a annoncé mercredi une enquête à la suite d’échauffourées entre des gardes pénitentiaires à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA), la plus grande prison du pays.

«Ce mercredi 20 mai 2020, des échauffourées ont éclaté entre des agents pénitentiaires en service à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan», indique un communiqué du ministère de la Justice et des droits de l’Homme.

Informé de ces faits, le garde des sceaux, le ministre de la Justice et des droits de l’Homme s’est immédiatement rendu sur les lieux, souligne le communiqué qui relève qu’à la suite des échanges qu’il a eus avec lesdits agents, il a demandé qu’une enquête soit ouverte.

Cette enquête devrait permettre de situer les responsabilités dans la survenue de ces événements malheureux, selon le ministre de la Justice qui précise qu’«il n’y a eu ni mutinerie ni évasion à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan».

Sur les réseaux sociaux, des internautes évoquaient mercredi une «révolte» à la MACA suscitée par un agent pénitentiaire, Kassoum Coulibaly alias «La Machine», qui impose sa loi dans cette prison même à ses supérieurs hiérarchiques. Il a essuyé la colère des détenus alors qu’il avait orchestré un soulèvement.

Selon le ministère de la Justice et des droits de l’Homme «le calme est revenu au sein de l’établissement pénitentiaire». Cet épisode intervient après le règne d’un certain «Yacou Le Chinois» qui imposait son dictat aux détenus au sein de la MACA.