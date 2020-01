Bénin – Discours sur l’état de la Nation : L’ex-Ambassadeur Benoît Illassa relève quelques failles

Conformément à la tradition le Président de la République, Patrice Talon a délivré devant la Représentation nationale, vendredi 27 décembre dernier, son quatrième discours sur l’Etat de la Nation. Resté sur sa faim, l’ancien Ambassadeur du Bénin auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Benoît Illassa relève quelques failles dans le discours.

L’innovation majeure dans ce discours, depuis le premier de décembre 2016, réside dans la litanie des chiffres alignés. C’est ce que pense Benoît Illassa de l’adresse du Chef de l’Etat, Patrice Talon au peuple béninois sur l’Etat de la Nation. Durant son discours, indique l’ex-Ambassadeur, «on a vu des ministres tétanisés et inquiets. Certains n’ont eu droit, dans un discours d’une heure environ, qu’à une seule phrase dithyrambique. D’autres… ont obtenu un hommage appuyé». Selon lui, il y a un manque criard dans le discours habituel du Chef de l’Etat, Patrice Talon.

Devant la Représentation nationale, pense-t-il, le Président aurait dû inviter les députés à aller dans leurs circonscriptions pour porter les aspirations gouvernementales.

«Lui-même n’a jamais prononcé les mots comme paix, réconciliation nationale, ni encore moins le mot pardon. Toute chose qui concoure à la cohésion nationale et cette idée chère du vivre ensemble», a-t-il martelé. Et d’ajouter : «La jeunesse n’a pas non plus eu l’oreille du Président. On aurait pu rassurer cette couche juvénile et fragile sur le calendrier à venir des concours. Rien non plus sur l’accompagnement des jeunes porteurs de projets innovants à travers des banques d’investissements. Laisser la création des emplois à l’hypothétique lancement des grands travaux est assez hypothétique».

«Fermeture des frontières, fusion police et gendarmerie, et grâce présidentielle»

L’ex-Ambassadeur Benoît Illassa est également resté sur sa faim quant au discours du Chef de l’Etat sur la fermeture des frontières entre le Nigéria et le Bénin, sur la situation des forces de défense et de sécurité sans oublier les décrets sur la fusion de la Police et la Gendarmerie. «Rien de concret non plus sur l’ouverture de nos frontières avec le grand voisin de l’Est. Bomber le torse sur cette question stratégique est méconnaitre les souffrances de nos populations. Rien non plus sur la situation de nos forces de défense et de sécurité dont certains vivent dans des conditions de paupérisation avancée. Rien sur les décrets en souffrance que l’exécutif doit prendre en vue de parfaire la fusion de la Police et la Gendarmerie», s’est-il indigné.

Par ailleurs, il aurait aimé entendre le Président de la République annoncer, devant la Représentation nationale, les mesures de grâce aux prisonniers politiques et de droit commun à l’orée de l’année 2020. «Le discours du Président Patrice Talon annonce sa candidature à sa propre réélection à la Présidence de la République pour un second mandat aux présidentielles de 2021 au Bénin», a conclu Benoît Illassa.