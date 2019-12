Bénin – Drame à la convention annuelle de l’Ecc : réaction du Gouvernement

Le Gouvernement est très touché par le drame qui a coûté la vie à plusieurs passagers dont des Béninois en provenance du Nigéria pour la convention annuelle de l’Eglise du christianisme céleste.

Dans un communiqué rendu public ce mardi 24 décembre 2019, le Ministre de la communication et de la poste, Me Alain Orounla exprime sa compassion à la Nation et rassure.

“Le Gouvernement a appris avec consternation que, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, des embarcations de fortune transportant des passagers en provenance du Nigéria ont chaviré, causant plusieurs morts”, peut-on lire dans le communiqué N°001/MCP/CTC/SP-C du Ministère de la communication et de la poste (Mcp).

Selon le communiqué, il se révèle que nombre des personnes décédées ont été identifiées comme étant des Béninois en partance pour la convention annuelle de L’Eglise du christianisme céleste (Ecc). Face à ce drame, le Ministre Alain Orounla témoigne sa compassion aussi bien aux familles des disparus, à l’Ecc qu’à la Nation tout entière.

Par ailleurs, le Gouvernement rassure les Béninois que des dispositions sont d’ores et déjà prises non seulement pour identifier les causes de cette tragédie mais aussi et surtout pour sitiuer les responsabilités.