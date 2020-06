Bénin / Économie  : Instauration de l’observatoire de la qualité des services financiers

La réouverture des bars Parmi les décisions fait partie des décisions prises par le gouvernement pour assouplir les restrictions en cette période de Covid 19. Une décision qui a pris effet ce 02 juin 2020.

Fermés depuis le 02 mars 2020 à cause de la pandémie du coronavirus qui sévit le monde, les bars ont repris la vie le 02 mai 2020. Au sein des usagers de ces lieux de divertissement, les avis sont partagés. Si pour certains, cette décision est la bienvenue pour d’autres, le gouvernement est à blâmer.

«Franchement, le début m’a bouleversé , mais c’est pour notre bien. Personne ne connait l’origine exacte de la pandémie. On ne peut pas accuser les gouvernants car ils n’ont pas créer le virus. Moi je suis prêt à faire respecter les gestes barrières au sein de ma structure» susurre Max, un promoteur de bars dans la commune d’Abomey – Calavi.

Cependant «Maman ro», une servante dans le même bar déplore la décision : «Depuis que les bars ont été fermés, c’est la souffrance total car je suis en même temps père et mère pour mon enfant. Le Covid 19 est à la baisse et on a fermé. Aujourd’hui que le nombre de cas est élevé qu’on ouvre, c’est une peine que les gouvernants nous ont donnés».