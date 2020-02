Bénin – Élections communales de 2020 : bonne nouvelle pour les potentiels candidats

Bonne nouvelle pour les citoyens béninois désireux de prendre part aux élections communales et municipales prévues pour le 17 mai prochain.

Par un communiqué radiodiffusé et télévisé en date du 05 février 2020 et signé du Ministre de la décentralisation et de la Gouvernance locale, Alassane Séïdou, tous les Maires sont invités à délivrer sans frais et sans délai, certains actes administratifs aux citoyens qui en exprimeraient le besoin dans le cadre des prochaines élections communales et municipales.

Ainsi, les certificats de résidence et les légalisations des documents constitutifs de dossiers de candidature sont décrétés gratuits sur l’ensemble du territoire national.