Bénin – Étudiant tué à l’Uac : une « bavure anti-démocratique» condamne l’ex président Boni Yayi

Le décès de l’étudiant Théophile Dieudonné Djaho lors des affrontements entre forces de l’ordre et les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi, mardi 24 mars dernier, continue de susciter des réactions. La dernière en date est celle de l’ancien Président Boni Yayi.

Mardi noir sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi. Un étudiant a trouvé la mort au cours des affrontements entre forces de l’ordre et les étudiants qui réclamaient le confinement du monde universitaire face à la propagation du COVID -19. Après l’ancien Chef de l’Etat, Nicéphore Soglo, c’est au tour de Boni Yayi de réagir au décès de cet étudiant précédemment en première année de géographie. « Un étudiant abattu par la police béninoise pour avoir réclamé le confinement du monde universitaire face à la propagation du COVID -19. En ma qualité d’Ancien Président je condamne cette bavure anti-démocratique », fustige l’ancien Président Boni Yayi dans un court message sur son compte twitter tout en présentant ses condoléances à la famille éplorée.

Avant lui, l’ancien Président Nicéphore Soglo a, dans une déclaration en date du 26 mars dernier, exprimé son indignation face à « la banalisation généralisée de la vie humaine par le régime en place». « Notre indignation est d’autant plus grande de nous rendre compte, que plusieurs jours après ce crime odieux et indigne contre notre démocratie, rare sinon aucun parti politique, aucun élu, aucune organisation religieuse, aucune organisation syndicale, aucune autorité gouvernementale ou policière ne s’est, à notre connaissance, officiellement ému de ce crime gratuit», avait dénoncé et condamné l’ancien Maire de la ville de Cotonou.

Après avoir rappelé que la vocation des forces de l’ordre, telle que proclamée au sortir de la conférence nationale de février 1990, est de préserver la vie des citoyens et non de se nourrir de leur sang, Nicéphore Soglo exige que les auteurs de cet acte soient identifiés et livrés à la justice dans les plus brefs délais.