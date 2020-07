Bénin – Examen du CEP 2020 : les recommandations de Salimane Karimou

À la veille du Certificat d’étude primaire session de juillet 2020, le Ministre de l’enseignement maternelle et primaire, Salimane Karimou, a donné des instructions aux différents acteurs du secteur éducatif, aux parents et aux candidats.

Ceci, dans les contextes de riposte contre la propagation du Covid-19 et des pluies diluviennes qui s’abattent sur toute l’étendue du territoire nationale créant des inondations même dans certains centres de composition.

Dans ce contexte particulier, Salimane Karimou a insisté sur le respect des getses barrières liés à la propagation du Coronavirus. Il a rappelé que le gouvernement a mis en place le nécéssaire pour cette fin et a demandé aux uns et aux autres de respecter soi-même et autour de soi ces gestes barrières.

À l’endroit, des surveillants et chef de centre, il a demandé de faire preuve de sagesse, de responsabilité et de professionalisme. Aux parents, il les invite à être attentif aux moindre gestes de l’enfant et pouvoir subvenir à ses besoins.

Enfin, aux candidats, il les invite à être serein, ne pas être paniquer et surtout de ne pas céder a la tricherie. «Je souhaite beaucoup de courage aux candidats et surtout le success» a-t-il conclu.

Par Gildas AHOGNI