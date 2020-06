Bénin – Examen national : les chiffres en baisse!

206.131 candidats dont 96.614 filles plancheront cette année pour décrocher le premier diplôme scolaire. Ce sont les chiffres dévoilés par la Commission administrative paritaire du Ministère des enseignements maternel et primaire lors de sa deuxième session ordinaire à Abomey.

Comparativement à l’année 2019, on constate une baisse puisque la session de juin 2019 a enregistré 219.241 candidats dont 102.746 filles, a relevé le Directeur des examens et concours, Roger Koudoadinou. «L’effectif des candidats à besoins spécifiques s’élève à 77 dont 34 filles. L’âge des candidats varie entre 9 et 68 ans», a-t-il aussi ajouté.

Par ailleurs, les candidats composent les 6, 7, 8 et 9 juillet prochain. Et des dispositions particulières sont déjà envisagées pour cet examen qui intervient dans une période de crise sanitaire liée au coronavirus.

Rappelons que, les listes des candidats sont prêtes et les épreuves sont déjà élaborées. Le tirage des épreuves à options a eu lieu la fin de la semaine dernière. Mais, la validation des listes des surveillants s’achève vendredi 12 juin.