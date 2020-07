Bénin – Examens de fin d’année : les candidats vont-ils composer dans l’eau ?

Le calendrier des examens nationaux de fin d’année a récemment été modifié en raison de la pandémie du coronavirus.

Selon le nouvel arrêté interministériel sorti le 15 mai dernier et signé des trois ministres en charge du système éducatif, les nouvelles dates retenues pour les examens scolaires de fin d’année sont : du 6 au 9 juillet pour le Certificat d’étude du primaire (Cep), du 13 au 15 juillet pour le Brevet d’étude du premier cycle (Bepc) et du 20 au 23 juillet 2020 pour le baccalauréat.

Cependant, à seulement quatre (04) jours du démarrage des compositions du Cep, la situation critique causée par les dernières pluies reste préoccupante. La saison pluvieuse amorcée depuis quelques jours a conduit à l’inondation de plusieurs lieux qui seront utiles pour le bon déroulement des activités.

Certains centres de composition se retrouvent en effet sous l’eau seulement après une journée bien arrosée de pluie. Parmi ces derniers, l’on compte essentiellement quelques centres d’examens dont celui du Ceg Godomey qui est d’ailleurs l’un des plus grands centres du Bénin.

Quelles sont les mesures prises pour assurer de meilleures conditions de composition aux candidats ? La question reste encore sans réponse jusqu’à l’heure actuelle. Pour le moment, deux solutions rapides sont envisageables.

Soit l’on procède le plus tôt possible à l’évacuation du trop plein d’eau dans les lieux et centres concernés, soit les autorités seront obligées de redéfinir la carte des centres de composition. Mais, vu le délai restant avant le démarrage des activités, cette deuxième solution aurait du mal à être mise en œuvre sans déstabiliser les acteurs impliqués dans l’organisation.

Aussi, les conditions de déplacement des candidats résidant dans des zones fortement inondées ne sauraient être mises de côté.

Par Anani Anthelme TOHOUN