Bénin – fête des mères : message de l’honorable Sedami Fagla

C’est la fête des mères, les messages s’activent de part et d’autre envers nos mamans. Et l’honorable Sedami Fagla quant à elle, a décidé de penser à nos mères par un message posté sur sa page Facebook ce dimanche.

Ce dimanche 07 juin est le grand jour marquant la fête des mères. Les réseaux sociaux sont inondés de messages de vœux, de souhaits et de remerciements. Ainsi, la députée Sedami Medegan Fagla ne compte pas rester en marge de cette majestueuse célébration.

Très tôt ce matin sur sa page facebook, elle a mit la main dans la pâte, en postant une photo en fond blanc. Sur cette photo, il est écrit «happy mother’s day». Ensuite, elle accompagne sa photo par un message fort inscrit en légende.

Un message de reconnaissance envers toutes la gente féminine, surtout les mamans. Un message rempli d’amour et de remerciements ;

«Être mère est sans aucun doute la plus belle tâche que l’univers nous ait confiée à nous femmes. Nous l’accomplissons avec amour, bonheur et abnégation même si tout n’est pas toujours parfait.À mes concitoyennes élues dans nos différentes communes, à mes collègues députées et à toutes les femmes du Bénin je souhaite une merveilleuse fête des Mères»