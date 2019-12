Bénin : Gaspard Adjamonsi reconduit à la tête du Rejap

Le Réseau des Journalistes accrédités au Parlement du Bénin (ReJAP Bénin) était, ce samedi 21 décembre 2019, en assemblée générale élective. Cette assise qui s’est déroulée dans la salle de conférence du Médiateur de la République a permis de renouveler les instances dirigeantes du Réseau.

Candidat à sa propre succession, Gaspard Adjamonsi, Président sortant du Réseau des Journalistes accrédités au Parlement du Bénin (ReJAP Bénin) a été reconduit à la tête de ce réseau pour les quatre prochaines années. Les Congressistes ont décidé ainsi de lui renouveler leur confiance a l’issue de l’Assemblée générale élective tenue ce samedi 21 décembre 2019.

C’est dans une ambiance bon enfant que s’est déroulée cette assise qui a enregistré également l’adhésion de dix nouveaux membres, adhérents, tous des journalistes parlementaires, reconnus désormais comme membres à part entière du Réseau. C’est un bureau de neuf (09) membres qui a désormais la lourde charge de défendre les intérêts de ses mandants.

Il entend œuvrer pour redorer l’image de la presse parlementaire pour un ReJAP fort, respecté et respectable. Gaspard Adjamonsi, Président du Rejap-Bénin et son équipe veulent pouvoir compter sur la disponibilité de tous ses membres pour la réussite de son mandat et l’atteinte des objectifs à lui assignés.

Signalons que la liste portée par le Président sortant, Gaspard Adjamonsi était d’ailleurs la seule en lice pour le scrutin.

Composition du bureau élu

Président: Gaspard ADJAMOSSI

Vice-président : Cosme KEKE

Secrétaire Général : Thibaud Coffi NAGNONHOU

Trésorier Général: Benoit KOFFI

Secrétaire chargé de la Formation : Nicaise AZOMAHOU

1er organisateur : Ismaël KEKO

2e organisateur : Sylvain TANDJIEKPON

Secrétaire chargé de la Presse écrite : Roger AVOCEVOU

Secrétaire chargé de la Presse audiovisuelle : Didier Amen HOUNKPENOUDJI