Bénin – Gestion des aspirants au métier d’enseignant : liste des 82 agences présélectionnées par l’Anapes

Dans un communiqué de presse en date de ce mercredi 24 juin 2020, le Directeur général de l’Agence nationale pour les Prestations aux Etablissements scolaires publics (ANaPES), Luc Kokou a publié la liste des agences de placement.

Lesquelles seront chargées du recrutement et de la mise à disposition d’une partie du personnel enseignant non agents permanents de l’État à déployer au niveau des enseignements maternel et primaire.

Notons que les cabinets et structures ci-dessous ont été présélectionnés à l’issue de l’évaluation des dossiers de manifestation d’intérêts.

Liste des cabinets et structures pré-qualifiés